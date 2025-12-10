Colpo Liverpool a San Siro | l' Inter beffata da un rigore nel finale
Il Liverpool conquista San Siro con un rigore nei minuti finali, superando l'Inter 1-0 nella sesta giornata di Champions League. Dopo un primo tempo sofferto e con alcune assenze pesanti, i nerazzurri non sono riusciti a reagire, subendo il colpo decisivo nei minuti conclusivi della partita.
Il Liverpool espugna San Siro e supera l' Inter 1-0, nella sesta giornata di Champions League. Primo tempo difficile per i nerazzurri, che soffrono l'aggressività dei Reds e perdono Calhanoglu e Acerbi per problemi muscolari. Alla mezz'ora segna Konaté ma la rete viene annullata per un fallo di mano di Ekitike. Poi è Alisson a salvare su un colpo di testa di Lautaro. Grande equilibrio nella ripresa. Quando il pari sembrava il risultato più logico. L'arbitro Zwayer punisce una leggera trrattenuta su Wirtz e concede rigore. Lo trasforma Dominik Szoboszlai, che condanna i nerazzurri alla seconda sconfitta consecutiva.
Il VAR toglie e il VAR dà al Liverpool, Inter beffata e sconfitta su rigore a San Siro - 1) con un tiro dal dischetto trasformato da Szboszlai e concesso per una trattenuta di Bastoni su Wirtz
