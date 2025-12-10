Colpo Inter in Serie D arriva il terzino classe 2006 | sarà inizialmente aggregato all’Under 23

L'Inter rafforza il suo settore giovanile con l'arrivo di un terzino classe 2006. Originario di Serie D, il giocatore sarà inizialmente aggregato all’Under 23 per favorirne lo sviluppo e l'integrazione nel sistema nerazzurro, confermando l’attenzione del club verso i giovani talenti emergenti.

L’Inter continua a scandagliare il mercato alla ricerca di talenti emergenti, anche nelle categorie inferiori. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i nerazzurri sono vicinissimi a chiudere l’operazione per Marcelo Vaz, giovane terzino sinistro classe 2006 in forza alla Varesina, protagonista in Serie D. Il ragazzo, nato in Guinea-Bissau e ormai punto fermo della squadra lombarda, ha attirato l’attenzione degli osservatori interisti grazie a una crescita costante e a un rendimento di assoluto livello nonostante la giovane età. La trattativa è praticamente definita: manca solo il via libera finale per il suo trasferimento a Milano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

