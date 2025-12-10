Colle | inviolabili i diritti di ognuno

Settantasei anni fa, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancì che ogni individuo possiede diritti fondamentali inviolabili. Questo principio ha rappresentato un passo fondamentale verso la tutela della dignità umana e l'uguaglianza, influenzando le legislazioni e le società di tutto il mondo.

10.35 "Settantasei anni fa, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani pose al centro dell'ordinamento un principio semplice e rivoluzionario:ogni persona, in quanto tale, è titolare di diritti inviolabili". Così il Presidente Mattarella nella Giornata mondiale. Ancora oggi, guerre e violenze che "assumono spesso forma di un generale arretramento della civiltà giuridica". Riaffiorano razzismo e disuguaglianze. "Inscindibile" il legame tra diritti umani e pace. Impedire che la violenza prevalga sulle regole. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

NEWS : ´ ` '? "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’Uomo e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Vai su Facebook

Diritti umani, dignità e fragilità: l’appello dell’Associazione Don Bosco 2000 - In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani 2025, che ricorda la proclamazione, il 10 dicembre 1948, della Dichiarazione universale dei diritti umani, richiamiamo con forza l’attenzione sui ... Scrive blogsicilia.it