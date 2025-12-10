Coldiretti ha organizzato la Giornata 2025 del Ringraziamento
La Giornata del Ringraziamento 2025, organizzata da Coldiretti Pesaro Urbino, si è tenuta domenica scorsa a Montefelcino, nella località Montemontanaro. Un evento dedicato alla valorizzazione del lavoro agricolo e alla gratitudine verso la terra e i produttori locali, coinvolgendo numerosi partecipanti e rappresentanti del settore agricolo.
Organizzata da Coldiretti Pesaro Urbino si è svolta domenica scorsa a Montefelcino, in località Montemontanaro, la Giornata del Ringraziamento 2025. "Un appuntamento – spiega una nota dell’associazione – che anche quest’anno ha unito spiritualità, tradizione agricola e comunità, dedicato al tema del Giubileo come “rigenerazione della terra e speranza per l’umanità“. La celebrazione, che viene organizzata dal 1951 per volontà della Conferenza Episcopale Italiana e affonda le sue origine nelle antiche tradizioni contadini di ringraziare per i frutti raccolti e chiedere benevolenza per la stagione agraria a venire, ha richiamato agricoltori, famiglie e autorità locali nella chiesa di san Marco, dove si è tenuta la messa presieduta dal vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, monsignor Andrea Andreozzi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Florovivaismo, in Campania in terzo Congresso nazionale organizzato da Coldiretti: le date
Organizzato da Coldiretti Verona 36 ore dopo la grande celebrazione degli 80 anni dell’organizzazione agricola, l’evento rappresenta una tradizione che Coldiretti porta avanti in tutta Italia dal 1951, per ringraziare del raccolto appena concluso e invocare la b - facebook.com Vai su Facebook
