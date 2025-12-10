coldiretti ha organizzato la giornata 2025 del ringraziamento

La Giornata del Ringraziamento 2025, organizzata da Coldiretti Pesaro Urbino, si è tenuta domenica scorsa a Montefelcino, nella località Montemontanaro. Un evento dedicato alla valorizzazione del lavoro agricolo e alla gratitudine verso la terra e i produttori locali, coinvolgendo numerosi partecipanti e rappresentanti del settore agricolo.

Organizzata da Coldiretti Pesaro Urbino si è svolta domenica scorsa a Montefelcino, in località Montemontanaro, la Giornata del Ringraziamento 2025. "Un appuntamento – spiega una nota dell'associazione – che anche quest'anno ha unito spiritualità, tradizione agricola e comunità, dedicato al tema del Giubileo come "rigenerazione della terra e speranza per l'umanità". La celebrazione, che viene organizzata dal 1951 per volontà della Conferenza Episcopale Italiana e affonda le sue origine nelle antiche tradizioni contadini di ringraziare per i frutti raccolti e chiedere benevolenza per la stagione agraria a venire, ha richiamato agricoltori, famiglie e autorità locali nella chiesa di san Marco, dove si è tenuta la messa presieduta dal vescovo di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, monsignor Andrea Andreozzi".