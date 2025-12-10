Clima mite e soleggiato nel weekend le previsioni meteo

Previsioni meteo per il prossimo weekend in Sicilia: clima mite e soleggiato su tutta l'isola. La presenza di un vasto campo di alta pressione garantirà condizioni atmosferiche stabili e piacevoli, ideali per trascorrere il tempo all'aperto e godersi il clima favorevole.

Clima mite e soleggiato in tutta la Sicilia per il prossimo weekend. L'Esperto di 3bmeteo Lorenzo Badellino scrive che: "Fino alla fine della settimana la circolazione sull'Europa centromeridionale sarà caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo di alta pressione che abbraccerà.

