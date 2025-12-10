Cliente di 79 anni entra in pasticceria e ha un malore | morto nonostante i soccorsi con il defibrillatore

Un uomo di 79 anni ha avuto un malore nella mattinata di oggi, 10 dicembre, all’interno della storica pasticceria Avidano di Chieri. Nonostante l’intervento tempestivo con un defibrillatore, purtroppo, l’uomo è deceduto. L’episodio ha suscitato grande commozione tra i presenti e ha riacceso l’attenzione sulla tempestività dei soccorsi in situazioni di emergenza.

