Claude Monet | a Milano arriva The Immersive Experience
Le celebrazioni per i cento anni dalla scomparsa di Claude Monet, padre indiscusso dell’Impressionismo, si aprono a Milano con Claude Monet: The Immersive Experience, una grande mostra digitale che porta il visitatore direttamente dentro le atmosfere poetiche e luminose del maestro francese. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Claude Monet, il Maestro dell’Impressionismo che Rivoluzionò l’Arte.
Claude Monet come non l’avete mai visto: a Milano un viaggio immersivo tra luce, ninfee e rivoluzione impressionista
A Milano la mostra immersiva dedicata a Claude Monet
Claude Monet (1840-1926). "Regatas en Argenteuil". Óleo sobre lienzo de 1872. Museo de Orsay, París (Francia). Vai su Facebook
Casas en Argenteuil - 1873, Claude Monet Vai su X
A Milano la mostra "Claude Monet: The immersive experience": - Nell'anniversario dalla morte di Claude Monet (100 anni) una straordinaria mostra lo celebra a MIlano. Scrive msn.com
