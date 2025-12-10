Clamorosa scelta di Laura Pausini | il silenzio digitale
Laura Pausini annuncia una decisione sorprendente: il suo silenzio digitale. La cantante si prende una pausa dai social media per tutelare il proprio benessere, spiegando le motivazioni di questa scelta e invitando i fan a riflettere sull’uso del tempo e dell’energia nel mondo digitale.
. La cantante Laura Pausini decide di prendersi una pausa dai social per proteggere se stessa, raccontando le ragioni profonde dietro questa scelta e invitando i fan a riflettere sul tempo e l’energia che spendiamo online. Clamorosa decisione di Laura Pausini: la cantante ha scelto di prendere le distanze dai social con un gesto che ha scosso l’ambiente musicale e non solo, perché da una voce abituata a parlare con milioni di persone in ogni parte del mondo ci si aspetta tutto tranne il silenzio digitale. E invece lei, con la sincerità che la accompagna da sempre, ha spiegato di aver cancellato le app dal telefono e di aver persino cambiato numero, una scelta che definisce un atto di protezione verso se stessa dopo settimane in cui la sensazione di essere risucchiata dallo schermo era diventata una presenza costante. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Italia-Irlanda del Nord ai playoff Mondiali 2026: scelta clamorosa dello stadio, la Nazionale si affida a... - facebook.com Vai su Facebook
Tuttosport: "L'Inter a gennaio sul mercato può fare questa scelta clamorosa ma logica" Vai su X
Sanremo 2026, Maria De Filippi non ci sarà: Carlo Conti sceglie Laura Pausini - Il nome di Maria De Filippi aleggiava da settimane intorno a Sanremo 2026, come un ritorno clamoroso pronto a far vibrare il palcoscenico del Teatro Ariston. Secondo gay.it
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it