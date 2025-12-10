Cittadella la protesta | Il quartiere non può trasformarsi in una discarica dopo ogni partita del Parma

Dopo ogni partita del Parma, il quartiere Cittadella si trasforma in una discarica a causa di inciviltà e abbandono dei rifiuti. L’associazione Traguardo Cittadella torna a denunciare il degrado che coinvolge l’area, chiedendo interventi per tutelare il decoro e la qualità della vita dei residenti.

L'associazione Traguardo Cittadella torna a lanciare l'allarme sul "degrado che puntualmente si registra nel quartiere intorno allo stadio Tardini dopo ogni partita casalinga del Parma". "Un fenomeno ormai cronico - denunciano i residenti - che si ritrovano le strade invase da rifiuti di ogni.

