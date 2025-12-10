Cittadella la protesta | Il quartiere non può trasformarsi in una discarica dopo ogni partita del Parma
Dopo ogni partita del Parma, il quartiere Cittadella si trasforma in una discarica a causa di inciviltà e abbandono dei rifiuti. L’associazione Traguardo Cittadella torna a denunciare il degrado che coinvolge l’area, chiedendo interventi per tutelare il decoro e la qualità della vita dei residenti.
L’associazione Traguardo Cittadella torna a lanciare l’allarme sul “degrado che puntualmente si registra nel quartiere intorno allo stadio Tardini dopo ogni partita casalinga del Parma”. "Un fenomeno ormai cronico - denunciano i residenti - che si ritrovano le strade invase da rifiuti di ogni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Cittadella, la protesta: "Il quartiere non può trasformarsi in una discarica dopo ogni partita del Parma" - I residenti: "Un fenomeno ormai cronico che si ritrovano le strade invase da rifiuti di ogni tipo: bottiglie, bicchieri, involucri alimentari e materiali abbandonati" ... Segnala parmatoday.it
LaC News24. . Sul tavolo della Cittadella regionale di Catanzaro oggi, la fotografia impietosa di un sistema sanitario che nel Vibonese soffre più che altrove: reparti in affanno, personale ridotto al minimo, servizi territoriali depotenziati e una distribuzione dell Vai su Facebook
Fabrizio Longo, da Roma a Dubai: il broker italiano che ha scelto di investire dove invita a investire 361magazine.com
Arbitro Inter U23 Giana Erminio, ufficiale la designazione arbitrale per la sfida di Serie C internews24.com
La partita del pride? Egitto-Iran laverita.info
Premio Mattador 2025/2026 | Aperto il bando per sceneggiatori under 30 universalmovies.it
Per entrare negli Usa ora i turisti (anche italiani) dovranno mostrare cosa hanno fatto sui social negli ... corriere.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com