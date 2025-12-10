Città di pianura E un semplice incidente
Stasera al Garibaldi Cinefo’ torna il cineforum del mercoledì, curato da Carlo Pellegrini, con la proiezione di
Torna stasera al Garibaldi Cinefo’, il cineforum del mercoledì a cura di Carlo Pellegrini: alle 20.30 Un semplice incidente di Jafar Panahi, il film vincitore della Palma D’Oro all’ultimo Festival di Cannes e candidato a rappresentare la Francia ai prossimi premi Oscar. Il Terminale propone L’uovo dell’angelo, capolavoro d’animazione giapponese dell’85 restaurato in 4k per la prima volta nelle sale italiane (alle 17); Le città di pianura, il film italiano rivelazione dell’anno di di Francesco Sossai, con Filippo Scotti, Sergio Romano, Andrea Pennacchi (alle 19, nella foto); C’era una volta mia madre di Ken Scott (21. 🔗 Leggi su Lanazione.it
