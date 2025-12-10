Circolo Pescatori è tornato il presepe artistico

Il Circolo Pescatori presenta il suo presepe artistico, un’opera unica nel suo genere che si distingue per creatività e finalità sociali. Tra i numerosi presepi realizzati sul territorio, questa rappresentazione si distingue per l’originalità e il valore simbolico, attirando l’attenzione di visitatori e appassionati di arte e tradizione natalizia.

Ci sono molti presepi che vengono realizzati sul territorio, ma ve n’è uno davvero singolare e artistico, con finalità sociali. E’ quello che si trova nel giardino del circolo Pescatori di San Benedetto, di fronte alla capitaneria di porto. Si tratta di un’opera pensata e realizzata da Roberto Capocasa, che con amici ha fatto restaurare una vecchia lancetta su cui campeggia una vela realizzata dal maestro Marcello Sgattoni che ha anche messo a disposizione una singolare natività: due personaggi caratteristici sambenedettesi a grandezza naturale, il bambinello ed i gabbiani al posto delle pecorelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Circolo Pescatori, è tornato il presepe artistico

