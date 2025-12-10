Circolava con quasi 150 grammi di coca e mille euro in contanti e non solo | arrestato un uomo di 28 anni
Durante un controllo stradale a Desio, i carabinieri hanno sequestrato oltre 100 grammi di cocaina e quasi mille euro in contanti. L’intervento ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni, trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro illecito. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.
Quasi mille euro in contanti e confezioni di cocaina per oltre 100 grammi. È quanto i carabinieri hanno rinvenuto negli scorsi giorni a Desio, durante un controllo stradale. I controlliDurante il controllo, avvenuto in via Achille Grandi, i carabinieri della compagnia di Desio hanno fermato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
