Circolava con quasi 150 grammi di coca e mille euro in contanti e non solo | arrestato un uomo di 28 anni

Durante un controllo stradale a Desio, i carabinieri hanno sequestrato oltre 100 grammi di cocaina e quasi mille euro in contanti. L’intervento ha portato all’arresto di un uomo di 28 anni, trovato in possesso di sostanze stupefacenti e denaro illecito. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto al traffico di droga nella zona.

