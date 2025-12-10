Circola senza patente con auto sottoposta a fermo
Nel pomeriggio di sabato 6 dicembre, durante un controllo di routine, la Polizia locale dei Castelli ha fermato in viale Milano, Montecchio Maggiore, una Volkswagen Polo priva di revisione. Durante gli accertamenti, è emerso che il veicolo era sottoposto a fermo e il conducente circolava senza patente, suscitando ulteriori preoccupazioni sulla legalità della situazione.
