cinque onorificenze al merito la cerimonia con il prefetto

Saranno cinque i cittadini pistoiesi che domani, dalle 11, riceveranno dal Prefetto Angelo Gallo Carrabba e dai sindaci dei rispettivi comuni di residenza i diplomi di onorificenza all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana che sono stati loro conferiti, con decreto del Presidente Sergio Mattarella, lo scorso 2 giugno. Si tratta di un nuovo commendatore che è Gianni Simone Overi, imprenditore nonché console onorario d'Albania che è impegnato da tempo in attività filantropiche con la Fondazione Papa Clemente XI Albani e residente a Quarrata, unitamente a quattro cavalieri. In questo caso stiamo parlando di Enrico Balli (cardiologo) che risiede nel capoluogo, Alessandra Caponi (già presidente dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, sezione di Pistoia) che risiede a Ponte Buggianese, Giacomo Nicastro, comandante del comando della Compagnia Carabinieri di Montecatini che, però, risiede a Buggiano; Arturo Parente, comandante dell'aliquota operativa della stessa compagnia di Nicastro con annessa residenza nella cittadina termale.