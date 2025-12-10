Cini Niq | Largo consumo in crescita anche nel 2026
Nel 2025, il largo consumo ha registrato una crescita del 2,6%, sfidando le previsioni restrittive a causa dei dazi. Cini (Niq) evidenzia come il settore si prepari ad affrontare un clima incerto anche nel 2026, puntando a mantenere il trend positivo nonostante le sfide.
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - “L'obiettivo del 2026 sarà quello di gestire un clima incerto. Questo è stato l'anno dei dazi, che avevano portato previsioni restrittive per l'inizio del 2025, un anno che invece si chiude in buona salute, con un largo consumo che cresce di circa il 2,6%. Una percentuale che verrà confermata anche nel 2026, con un aumento dei volumi di circa +1% e un +1,6% nella componente prezzi”. È l'analisi di Stefano Cini, head of consumer intelligence & GeoMktg South Europe NielsenIQ, intervenuto oggi a Milano all'incontro con i giornalisti organizzato da Centromarca per illustrare considerazioni e dati relativi alle dinamiche e alle prospettive 2026 dell'economia, del largo consumo e dell'industria di marca. 🔗 Leggi su Iltempo.it
