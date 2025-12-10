Cinema e sostenibilità | la VI edizione del Vesuvius Film Festival celebra Fellini e la tutela ambientale
La VI edizione del Vesuvius Film Festival torna nel 2025, con un programma che celebra Federico Fellini e promuove la sostenibilità ambientale. L'evento unisce il mondo del cinema a temi ecologici, offrendo una piattaforma per riflettere sull'importanza della tutela ambientale attraverso proiezioni, incontri e iniziative dedicate.
La kermesse cinematografica torna nel 2025 con un programma ricco di appuntamenti, unendo la celebrazione della settima arte all’impegno ecologico. Questa sesta edizione, fortemente incentrata sulla filosofia “Plastic Free”, rende un doveroso omaggio al genio di Federico Fellini, trasformando il territorio campano in un palcoscenico internazionale per la cultura e la salvaguardia del pianeta. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Al via la VI Edizione del Vesuvius Film Festival - Si alza il sipario sulla VI Edizione del Vesuvius Film Festival (2025), il concorso cinematografico "Plastic Free" che unisce la cultura dell'immagine alla ... Riporta napolivillage.com
Vesuvius Film Festival, insieme arte e ambiente - Si alza il sipario sulla VI Edizione del Vesuvius Film Festival 2025, il concorso cinematografico 'Plastic Free' che unisce la cultura dell'immagine alla promozione della salvaguardia e del recupero a ... Secondo ansa.it
In occasione dell’81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia torna il Premio Inclusione e Sostenibilità Edipo Re – premio collaterale ufficiale di Biennale Cinema con la direzione artistica di Silvia Jop Per l’edizione 2024 (la settima del Premio - facebook.com Vai su Facebook
Al nostro stand a @Ecomondo i visitatori hanno potuto seguire il racconto della campagna #BuonaLaSeconda, lanciata a luglio: una rivisitazione di cinque classici del cinema per promuovere la cultura della #sostenibilità e del #riciclo come gesto concreto per Vai su X
