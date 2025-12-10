Cinema e sostenibilità | la VI edizione del Vesuvius Film Festival celebra Fellini e la tutela ambientale

La VI edizione del Vesuvius Film Festival torna nel 2025, con un programma che celebra Federico Fellini e promuove la sostenibilità ambientale. L'evento unisce il mondo del cinema a temi ecologici, offrendo una piattaforma per riflettere sull'importanza della tutela ambientale attraverso proiezioni, incontri e iniziative dedicate.

La kermesse cinematografica torna nel 2025 con un programma ricco di appuntamenti, unendo la celebrazione della settima arte all’impegno ecologico. Questa sesta edizione, fortemente incentrata sulla filosofia “Plastic Free”, rende un doveroso omaggio al genio di Federico Fellini, trasformando il territorio campano in un palcoscenico internazionale per la cultura e la salvaguardia del pianeta. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

