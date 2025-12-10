Cina Changan raggiunge il traguardo di 30 milioni di veicoli prodotti

La China Changan Automobile Group ha raggiunto un importante traguardo, producendo il suo 30 milioni di veicoli. In poco più di quattro anni, l'azienda ha segnato un forte sviluppo, consolidando la propria presenza nel mercato automobilistico cinese e internazionale. Un risultato che testimonia la crescita e la capacità innovativa del gruppo.

CHONGQING (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Mercoledì, la China Changan Automobile Group Co. Ltd. ha visto uscire dalla linea di produzione il suo 30 milionesimo veicolo, a poco più di quattro anni dal raggiungimento del traguardo dei 20 milioni. Il veicolo, una berlina Avatr 12, è stato prodotto nell'Avatr Smart Factory dell'azienda con sede nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing. Avatr è un marchio di veicoli elettrici premium di Changan. Zhu Huarong, presidente dell'azienda, ha dichiarato che sono stati necessari 30 anni perchè l'azienda producesse i primi 10 milioni di veicoli, altri sette anni per raggiungere i 20 milioni, e poco più di quattro anni per raggiungere il traguardo dei 30 milioni.

