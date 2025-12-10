cimiteri cittadini senza frontiere nuove aree per le altre religioni

A partire da oggi, i cimiteri cittadini si arricchiscono di nuove aree dedicate alle diverse religioni, promuovendo inclusività e rispetto per tutte le fedi. Questa iniziativa mira a garantire un luogo di sepoltura dignitoso per le comunità religiose non cristiane, favorendo l'integrazione e la convivenza tra cittadini di background spirituali differenti.

I cimiteri cittadini avranno aree dedicate alle sepolture di fedeli di religioni diverse da quella cristiana. Con un budget complessivo di 800mila euro, saranno realizzati nuovi spazi su aree già individuate dal piano regolatore cimiteriale: si tratta di 1.500 metri quadrati all’interno del cimitero urbano, nella zona nuova, e di 500 a San Fruttuoso. L’assessore all’Urbanistica, Marco Lamperti, ha illustrato i dettagli del progetto in occasione della discussione in Consiglio del Dup (Documento unico di programmazione). "Inizieremo a breve i lavori di bonifica della zona del cimitero urbano (con una sistemazione globale, visto che lì c’è un sopralzo) dove verrà collocata l’area per le sepolture delle altre fedi religiose", spiega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it