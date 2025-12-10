Cicogna da record al Versilia in poco più di 32 ore sono nati 9 bambini
In meno di 33 ore, al Versilia sono nati 9 bambini, un evento straordinario per Lido di Camaiore. Il primo neonato ha emesso il suo primo vagito poco dopo le 2 di lunedì notte, segnando un record di nascite nel breve arco di tempo. Un episodio eccezionale che ha suscitato grande entusiasmo nella comunità locale.
Lido di Camaiore (Lucca), 10 dicembre 2025 – Il primo vagito è stato registrato lunedì notte poco dopo le 2. Una nuova vita che ha portato una gioia indescrivibile ai genitori e riscaldato con tanto amore il reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale “Versilia”. Ma la cicogna, quella notte e nelle ore successive, aveva in serbo una sorpresa ancora più grande. Un vagito dietro l’altro, al ritmo record di una nascita ogni tre ore e mezzo. In totale nove nascite, con l’ultima arrivata ieri mattina, poco prima delle 11, a completamento di un vero e proprio “ boom ” di cui il reparto, attualmente diretto da Andrea Antonelli, non ricordava precedenti simili da un po’ di tempo a questa parte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
