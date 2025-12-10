Ciclo di chemio interrotta per mancanza del farmaco | Ho bisogno di poter sperare

Armando Federico Ascolese, 29 anni di Poggiomarino, affronta da mesi i sintomi devastanti della Sindrome di Rosai-Dorfman. Dal 17 novembre, il ciclo di chemio è stato interrotto a causa della mancanza del farmaco essenziale, alimentando in lui un senso di speranza e bisogno di cure.

" Notti insonni, attacchi di panico, angoscia " comincia a descrivere così il suo stato d'animo Armando Federico Ascolese, il giovane 29enne di Poggiomarino che da qualche mese combatte con i devastanti sintomi della Sindrome di Rosai-Dorfam e che dal 17 novembre scorso non riceve le cure adeguate a causa della mancanza del farmaco. Quella di Armando è una malattia autoimmune, la diagnosi giunta, tra l'altro, dopo non pochi anni di indagini, non conosce cura: attualmente l'unico modo per attenuarne l'avanzata sono le chemioterapie. Armando racconta di aver già cominciato a curarsi rispettando le indicazioni mediche e sottoponendosi a tre cicli di chemio fino a quando, il giorno che avrebbe dovuto riprendere il quarto ciclo, gli è stata comunicata la mancanza del farmaco.