Cicale tafani e strade sterrate Come i pionieri
In un viaggio tra cicale, tafani e strade sterrate, i pionieri Negri affrontano percorsi secondari con passione e determinazione. La predilezione per queste vie meno battute spesso porta a momenti di riflessione, domandandosi se sia meglio tornare indietro o proseguire, alla scoperta di avventure autentiche lontano dai percorsi convenzionali.
Negri Chilometri tanti. Predilezione per le strade secondarie. Lungo le quali a un certo punto ci si domanda se per caso non sia meglio tornare indietro. Ma si va avanti, secondo la logica dei pionieri, tra disperazione e ansia d'ignoto, spegnendo il navigatore. Si prosegue, il caldo è feroce, l'asfalto non c'è più e basta un po' di sterrato per sentirsi lontani da tutto. Cicale. E tafani in visita nell'abitacolo, dove si consuma un pranzo di panini. Molti amano questo genere di vacanza. Tu tra questi. Battistrada dell'ostinazione girovaga, dell'esaltazione della scoperta. Scoperta che spesso si riduce a due o tre curve suggestive, uno scorcio, un ramarro che corre, un rudere, una poiana.
