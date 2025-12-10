Cibo Imec e innovazione Le linee strategiche di Tajani in India

L'articolo esplora il ruolo di Cibo, Imec e innovazione nelle strategie di Tajani in India, evidenziando il rafforzamento dei legami tra Italia e India. Un'amicizia crescente e solida si traduce in collaborazioni strategiche, promuovendo sviluppo e innovazione nei settori chiave, con un focus particolare su alimentazione e tecnologia.

"Italia e India sono Paesi legati da una crescente e solida amicizia, partner reciprocamente strategici. L'obiettivo è quello di avere più India in Italia e più Italia in India, anche attraverso il corridoio Imec che lega i nostri due Paesi attraverso Asia, Medio Oriente ed Africa. Con i nostri governi rafforzeremo l'impegno per arrivare alla pace in Ucraina e in Medio Oriente", così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani saluta il suo incontro con il leader indiano, Narendra Modi. È la terza missione in India di Tajani in poco più di un anno, e conferma il salto di qualità che sta caratterizzando la relazione bilaterale.

Il riepilogo della settimana 1 Braccio legislativo del progetto IMEC, il nuovo Intergruppo parlamentare guidato dai colleghi Formentini e Giordano - presentato alla Camera anche alla presenza dell'Ambasciata indiana, Paese strategico dell'iniziativa