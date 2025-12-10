Ci sarà Maria Corina Machado a Oslo per il Nobel?
Si infittisce il mistero sulla possibile partecipazione di Maria Corina Machado alla cerimonia di consegna del Nobel per la Pace a Oslo, prevista per oggi pomeriggio. La presenza della politica venezuelana al prestigioso evento ha sollevato interrogativi e curiosità, alimentando speculazioni sulla sua possibile presenza alla cerimonia.
È giallo sulla presenza della venezuelana Maria Corina Machado alla cerimonia di consegna del premio Nobel per la Pace a Oslo, prevista per oggi pomeriggio. Fino a qualche giorno fa, la leader dell’opposizione al regime di Nicolas Maduro aveva dichiarato ad alcuni media che sarebbe stata lei stessa a ritirare il riconoscimento. Persino alcuni media del Venezuela sostenevano che era già in Europa, pronta a viaggiare verso la Norvegia. Tuttavia, le notizie delle ultime ore smentiscono questa ipotesi. Kristian Berg Harpviken, direttore dell’Istituto Nobel, ha detto all’emittente di servizio pubblico norvegese Nrk che sarà Ana Corina Sosa Machado, figlia di Maria Corina Machado, a rappresentare la vincitrice. 🔗 Leggi su Formiche.net
Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela
María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace
A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace
La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado sarà rappresentata dalla figlia alla cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace a Oslo. "Sarà Ana Corina Machado a ricevere il premio in nome della madre" #ANSA https://www.ansa.it/s Vai su Facebook
Maria Corina Machado non sarà presente al premio Nobel a Oslo. L'attivista venezuelana non è attualmente in Norvegia #ANSA Vai su X
Maria Corina Machado assente al Nobel per la Pace: a Oslo ci sarà la fig - La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, non parteciperà all'odierna cerimonia di consegna del Premio Nobel per la Pace a Oslo. Riporta tg.la7.it
