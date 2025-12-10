Ci sarà Maria Corina Machado a Oslo per il Nobel?

Si infittisce il mistero sulla possibile partecipazione di Maria Corina Machado alla cerimonia di consegna del Nobel per la Pace a Oslo, prevista per oggi pomeriggio. La presenza della politica venezuelana al prestigioso evento ha sollevato interrogativi e curiosità, alimentando speculazioni sulla sua possibile presenza alla cerimonia.

È giallo sulla presenza della venezuelana Maria Corina Machado alla cerimonia di consegna del premio Nobel per la Pace a Oslo, prevista per oggi pomeriggio. Fino a qualche giorno fa, la leader dell’opposizione al regime di Nicolas Maduro aveva dichiarato ad alcuni media che sarebbe stata lei stessa a ritirare il riconoscimento. Persino alcuni media del Venezuela sostenevano che era già in Europa, pronta a viaggiare verso la Norvegia. Tuttavia, le notizie delle ultime ore smentiscono questa ipotesi. Kristian Berg Harpviken, direttore dell’Istituto Nobel, ha detto all’emittente di servizio pubblico norvegese Nrk che sarà Ana Corina Sosa Machado, figlia di Maria Corina Machado, a rappresentare la vincitrice. 🔗 Leggi su Formiche.net

