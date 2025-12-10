Christmas Vinyl giovedì 11 dicembre a Palomar una serata di musica e ricordi

Il 11 dicembre a Palomar si terrà Christmas Vinyl, una serata dedicata alla musica e ai ricordi, con la partecipazione di Giuseppe d’Orsi, Pino Polcaro e il Concerto comunale. Un appuntamento inserito nel ricco cartellone natalizio di San Giovanni Valdarno, promosso dal Comune in collaborazione con diverse realtà locali.

