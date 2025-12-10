Christmas Vinyl giovedì 11 dicembre a Palomar una serata di musica e ricordi
Il 11 dicembre a Palomar si terrà Christmas Vinyl, una serata dedicata alla musica e ai ricordi, con la partecipazione di Giuseppe d’Orsi, Pino Polcaro e il Concerto comunale. Un appuntamento inserito nel ricco cartellone natalizio di San Giovanni Valdarno, promosso dal Comune in collaborazione con diverse realtà locali.
Arezzo, 10 dicembre 2025 – Christmas Vinyl, giovedì 11 dicembre a Palomar u na serata di musica e ricordi con Giuseppe d'Orsi, Pino Polcaro e la partecipazione del Concerto comunale Proseguono gli appuntamenti del ricco cartellone del Natale 2025 a San Giovanni Valdarno, promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Pro Loco, Centro Commerciale Naturale Le Vie di San Giovanni, associazioni culturali e sociali, realtà sportive, istituzioni scolasticiche e molte energie del territorio. Domani, giovedì 11 dicembre, alle 21 a Palomar, Casa della cultura, arriva "Christmas Vinyl", una serata speciale dedicata alla musica, ai ricordi e all'atmosfera del Natale.
Vinyl Christmas - Special edition VINYL CHRISTMAS - Special edition 20-21 DICEMBRE 2025 dalle 10 alle 20 Presso Manifattura di Cuorgnè, Centro Fiere - Via Ivrea 100 3° Salone Internazionale del vinile, della radiofonia e del collezionismo, cultura, - facebook.com Vai su Facebook
