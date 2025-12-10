Christian Pulisic ore febbrili al Milan | contratto cosa trapela

Christian Pulisic si sta affermando come figura centrale nel Milan, consolidando il suo ruolo di leader tecnico e punto di riferimento sia in campo che fuori. La sua presenza sta influenzando positivamente la squadra, mentre si attendono aggiornamenti sui dettagli del contratto e sulle prospettive future. Ecco cosa trapela sulle sue dinamiche con il club rossonero.

Christian Pulisic è diventato molto più di un titolare per il Milan: è un punto fermo, un leader tecnico, un riferimento dentro e fuori dal campo. E quando un giocatore assume un peso simile, la priorità diventa blindarlo. Lo sanno bene in via Aldo Rossi, dove nelle ultime settimane si è aperto un confronto fitto per definire il futuro del numero 11 rossonero, autore della doppietta decisiva che lunedì ha ribaltato il Torino. L'attuale accordo con lo statunitense scade nel 2027, con un'opzione per prolungare di un altro anno, fino al 2028, ma il club non vuole ripetere gli errori recenti. Il caso Mike Maignan, con una trattativa impostata e poi sfumata, ha lasciato il segno: questa volta, nessun rischio.

