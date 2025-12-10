Choose Earth | Blue Print e la salvaguardia del Pianeta Terra secondo Anne de Carbuccia
La regista e la scienziata Mariasole Bianco raccontano le loro scoperte in 10 anni di riprese, e ci dicono "le nuove generazioni sono più responsabilizzate". La docu-serie è su Prime Video. Documentare l'andamento del Pianeta Terra per ben dieci anni. Sembra una follia cinematografica e invece è la sfida artistica che è venuta in mente alla fotografa e regista ambientale Anne de Carbuccia in Choose Earth. Prodotta da One Planet One Future Foundation e girata tra il 2014 al 2024, racconta le storie degli Earth Protectors, donne e uomini impegnati a difendere gli ecosistemi e a costruire un futuro più sostenibile in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Choose Earth: un viaggio attraverso la crisi ambientale
Choose Earth, i ritratti di chi protegge la Terra #ANSA Vai su X
CINEMA Su Prime Video la docuserie "Choose Earth", ritratti di protettori della Terra della regista franco-americana Anne De Corbuccia Vai su Facebook
Choose Earth: Blue Print e la salvaguardia del Pianeta Terra secondo Anne de Carbuccia - Sembra una follia cinematografica e invece è la sfida artistica che è venuta in mente alla fotografa e regista ambientale Anne de ... Lo riporta movieplayer.it
