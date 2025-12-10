Choc in Danimarca | donatore anonimo trasmette gene legato al cancro a centinaia di bambini

Un donatore anonimo in Danimarca ha trasmesso involontariamente a centinaia di bambini una mutazione genetica collegata al rischio di cancro, attraverso il suo sperma utilizzato per la procreazione. L'episodio solleva importanti questioni etiche e di sicurezza riguardo alle donazioni di gameti e alla gestione delle informazioni genetiche.

Lo sperma di un donatore, portatore asintomatico di una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro, è stato utilizzato per concepire quasi 200 bambini in tutto il mondo. È quanto ha rivelato l'emittente pubblica danese DR, sostenendo che "almeno 197 bambini sono nati grazie allo sperma di un donatore danese anonimo, che utilizzava lo pseudonimo Kjeld, prima che la banca del seme scoprisse una grave anomalia genetica". Secondo DR, la Banca Europea del Seme danese, una delle più grandi al mondo, era stata avvisata nell'aprile 2020 che un bambino concepito tramite donazione e a cui era stato diagnosticato un cancro era portatore di una mutazione genetica.