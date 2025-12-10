Chivu sul rigore di Inter Liverpool | L’arbitro aveva visto bene poi è intervenuto il Var Dobbiamo combattere con le ingiustizie
Chivu analizza il rigore assegnato nell'incontro tra Inter e Liverpool, sottolineando come l'arbitro avesse già visto chiaramente la situazione prima dell'intervento del Var. Il giocatore evidenzia le difficoltà e le ingiustizie che si possono verificare in campo, sottolineando la necessità di affrontarle con determinazione e spirito di combattimento.
. Le parole. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Liverpool, il tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata per 0 ad 1 nel 6° turno della League Phase della Champions League. ANALISI – « Era giusto un pareggio per come si era messo. L’inizio e l’approccio con poca energia, abbiamo subito la loro pressione e poi abbiamo trovato la chiave. Questo dopo aver fatto 2 sostituzioni che ci hanno condizionato nel momento clou del secondo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Inter, Carnevali: “C’era un mezzo rigore per noi, Chivu non è un rischio per i nerazzurri”
Palladino interviene durante l’intervista di Chivu e commenta il rigore dato al Liverpool: “Non esiste” - Palladino interviene durante l'intervista a Sky di Chivu e commenta il rigore dato al Liverpool: "Ma non è rigore quello, ma non esiste" ... Secondo fanpage.it
