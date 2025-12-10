Chivu Inter cortocircuito nerazzurro in una fase delicata | infortuni poca luce e difficoltà offensive

L'Inter di Chivu si trova in una fase complessa, tra infortuni, difficoltà offensive e un ritmo compromesso. A seguito della recente notte europea, il Corriere dello Sport analizza le criticità nerazzurre, evidenziando come questi elementi abbiano inciso sulle prestazioni della squadra in un momento cruciale della stagione.

Inter News 24 Chivu Inter, analizzato nel dettaglio dal Corriere dello Sport dopo la notte europea: tra infortuni immediati, ritmo spezzato e difficoltà. La sconfitta dell'Inter contro il Liverpool in Champions League continua a essere oggetto di analisi approfondite. Non solo il rigore discusso, ma anche il rendimento complessivo della squadra di Cristian Chivu, allenatore rumeno alla guida dei nerazzurri, è finito sotto la lente d'ingrandimento. Il Corriere dello Sport ha ricostruito nel dettaglio i motivi del cortocircuito che ha impedito alla Beneamata di esprimere il consueto livello di gioco.

