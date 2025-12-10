Chivu | Dobbiamo reagire contro le ingiustizie l'arbitro aveva valutato bene Poi il VAR…

Cristian Chivu esprime la sua delusione e rabbia dopo la partita Inter-Liverpool, evidenziando la necessità di reagire alle ingiustizie percepite. Con parole ferme, sottolinea come l’arbitro abbia valutato correttamente, ma il VAR abbia complicato la situazione, alimentando un senso di ingiustizia che permea il suo commento post gara.

Ingiustizia. La parola che accompagna il pensiero di Cristian Chivu nell'amarissimo post gara di Inter-Liverpool risuona forte e chiara. Il tecnico nerazzurro l'accompagna con in soliti modi pacati ma il concetto è più che chiaro: "L'arbitro aveva interpretato bene l'azione, poi ci ha pensato il VAR e non portiamo a casa nulla.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

