Le discese verso il mare sono chiuse. Cancellini in legno, su cui è stato affisso un cartello con la dicitura ‘proprietà privata’, sono apparsi nei giorni scorsi a monte di alcuni sentieri e scalinate tra i bagni 25 e 30 ad impedire il collegamento tra il lungomare alto di Gabicce Mare e la spiaggia. E’ venuto così a mancare l’accesso a brevi percorsi nel verde, molto amati da chi passeggia e che rappresentano uno degli aspetti caratteristici di Gabicce e della sua costa a ridosso del San Bartolo. Numerose le segnalazioni in questi giorni da parte di chi improvvisamente si è trovato davanti alla chiusura di un percorso frequentato da anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Chiuse le discese verso il mare: "Proprietà privata". Ma è polemica - Il proprietario rassicura: "Riporteremo i percorsi al pubblico, ma serve tempo per i lavori". Come scrive ilrestodelcarlino.it
