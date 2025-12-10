Chiuse la pizzeria Otello ora Gabriele insegna il mestiere ai ragazzi con disabilità | Un onore essere accanto a loro

Dopo aver chiuso la pizzeria Otello, Gabriele Fulvi ha scelto di dedicarsi all'insegnamento, formando ragazzi con disabilità nel settore della ristorazione. Un'esperienza che rappresenta un nuovo inizio, all'insegna della solidarietà e dell'inclusione, offrendo opportunità di crescita e confronto a giovani che desiderano imparare un mestiere.

Pesaro, 10 dicembre 2025 – Mai dire mai. Una anno fa Gabriele Fulvi spegneva i forni della sua rinomata pizzeria Otello di via Zongo in centro a Pesaro. Lo faceva a malincuore vista la passione per un mestiere imparato dal padre Otello mai passata e tenuta in vita da 40 anni di servizio tra la gente. Ebbene da dieci giorni quei forni sono stati riaccesi e dal 19 dicembre, dalle ore 19, torneranno a sfornare prelibatezze d'autore perché la pizzeria Otello è "risuscitata" a Fosso Sejore, all'interno dell'Ostello sociale gestito dalle onlus Gulliver e Utopia. Come un fiume carsico i 69 anni di tradizione il cui filo rosso sono le apprezzate ricette di Otello nel fare la pizza, riaffioreranno a Fosso Sejore e verranno tramandate fino a che ai giovani con disabilità impegnati nell'Ostello sociale di Gulliver e Utopia verrà data l'opportunità di coltivare uno dei progetti sociali tra i più articolati del centro Italia.