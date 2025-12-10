Chip di Nvidia Trump offre il ramoscello d’ulivo alla Cina ma Pechino alza il muro

In un contesto di crescente tensione tra Stati Uniti e Cina nel settore tecnologico, Donald Trump ha cercato di tendere una mano a Pechino offrendo un segnale di distensione, pur mantenendo alti i livelli di cautela e difesa degli interessi americani. L'atteggiamento si inserisce nel quadro della National Security Strategy, che riconosce la Cina come rivale senza dichiararla nemico.

In ossequio alla National Security Strategy che identifica la Cina come un rivale economico e tecnologico ma non come un nemico implacabile degli Usa, Donald Trump ha provato a porgere un ramoscello d'ulivo a Pechino nel campo cruciale per la competizione tecnologica tra le due sponde del Pacifico. La Casa Bianca, nella giornata di ieri, ha infatti aperto alla possibilità che Nvidia, il campione tecnologico nel settore dell'Ia, esportasse i chip H200, i secondi in ordine di performance nel quadro delle unità computazionali, nella Repubblica Popolare. Trump ha scritto su Truth che ha comunicato personalmente all'omologo cinese Xi Jinping la decisione, annunciando che Nvidia avrebbe versato a Washington il 25% dei suoi ricavi oltre Pacifico.

