Chiesa torna in Serie A | destinazione inimmaginabile
Federico Chiesa potrebbe presto tornare in Serie A, un ritorno che in molti non avevano previsto. Dopo aver attraversato momenti di incertezza, il suo futuro sembra ora delinearsi in modo più chiaro, aprendo nuove possibilità per la sua carriera e per il calcio italiano. Ecco le ultime novità sulla sua possibile destinazione nel massimo campionato italiano.
Ora non ci sono più dubbi, il futuro di Chiesa potrebbe essere di nuovo targato Serie A: ecco la destinazione. Anche contro l’Inter in Champions League è rimasto fuori dalla lista dei convocati e il futuro di Federico Chiesa ora appare sempre più lontano dal Liverpool. L’esterno offensivo classe ’97 continua a giocare pochissimo con Slot: colpa di una condizione fisica non sempre all’altezza, ma soprattutto colpa del credo tattico del tecnico dei ‘Reds’ che continua a preferirgli altri calciatori nel ruolo di esterno offensivo. Federico Chiesa (Ansa) – Tvplay.it E adesso, a distanza di quasi due anni dall’addio alla Juventus, il futuro di Chiesa potrebbe essere targato di nuovo Serie A. 🔗 Leggi su Tvplay.it
CHIESA IN SERIE A? LE TRE SQUADRE SULL'EX JUVE Federico #Chiesa torna in #SerieA? Tutti gli aggiornamenti con la nostra direttrice @eleonora_trotta: tre big sono già sulle tracce dell'ex #Juve in vista del #calciomercato Vai su X
Nuvola Tv. . SERRARA FONTANA RIABBRACCIA LA SUA STORIA: LA CHIESA DELL’IMMACOLATA TORNA ALLA COMUNITÀ Con un voto unanime, il Comune di Serrara Fontana acquisisce lo storico edificio di via Ventaruolo e avvia un progetto di riqualific - facebook.com Vai su Facebook
Juve tradita, Chiesa va all'Inter: colpo scudetto - Juventusnews24.com (Instagram Federico Chiesa) - Due big hanno già chiesto informazioni per riportare in Italia l’ex esterno della Juventus. Lo riporta juventusnews24.com
