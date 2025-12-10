Chiedo scusa a tutti Tatiana sparita per 11 giorni finalmente ha parlato! Tutta la verità a Chi l’ha visto

Dopo 11 giorni di mistero, Tatiana Tramacere è tornata a casa e ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti a “Chi l’ha visto?” Questo ritorno ha riacceso l’attenzione sulla vicenda che ha coinvolto l’intera comunità di Nardò, suscitando domande e curiosità sulla sua scomparsa e sulle motivazioni che l’hanno portata a sparire.

Il ritorno a casa di Tatiana Tramacere, la giovane ventisettenne di Nardò, non ha spento i riflettori su una vicenda che ha tenuto l’intera comunità col fiato sospeso per quasi due settimane. La ragazza, ritrovata in un armadio su un terrazzo adiacente l’abitazione di un amico, Dragos Ioan Gheormescu, dopo undici giorni di presunta scomparsa, ha deciso di rompere il silenzio affidando le sue prime parole alla trasmissione televisiva “ Chi l’ha visto? “. Le sue dichiarazioni, anticipate sui social, sono state un’esplicita richiesta di perdono: «Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

