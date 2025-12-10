Chiedo scusa a tutti Tatiana sparita per 11 giorni finalmente ha parlato! Tutta la verità a Chi l’ha visto

Dopo 11 giorni di mistero, Tatiana Tramacere è tornata a casa e ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti a “Chi l’ha visto?” Questo ritorno ha riacceso l’attenzione sulla vicenda che ha coinvolto l’intera comunità di Nardò, suscitando domande e curiosità sulla sua scomparsa e sulle motivazioni che l’hanno portata a sparire.

Il ritorno a casa di Tatiana Tramacere, la giovane ventisettenne di Nardò, non ha spento i riflettori su una vicenda che ha tenuto l’intera comunità col fiato sospeso per quasi due settimane. La ragazza, ritrovata in un armadio su un terrazzo adiacente l’abitazione di un amico, Dragos Ioan Gheormescu, dopo undici giorni di presunta scomparsa, ha deciso di rompere il silenzio affidando le sue prime parole alla trasmissione televisiva “ Chi l’ha visto? “. Le sue dichiarazioni, anticipate sui social, sono state un’esplicita richiesta di perdono: «Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Chiedo scusa a tutti”. Tatiana sparita per 11 giorni, finalmente ha parlato! Tutta la verità a Chi l’ha visto

Questa sera a “Chi l’ha visto?” Tatiana: “Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a ogni cittadino di #Nardò” Alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook

#Folorunsho: “Non posso che chiedere scusa. In campo l’adrenalina ha preso il sopravvento: era momento delicato, c’era tensione e ad un’offesa ho risposto con un’altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso, anche se si dice che ‘finita la partita finito Vai su X

Tatiana Tramacere: «Chiedo scusa alla mia famiglia e ai cittadini di Nardò». Pioggia di insulti, cancellati i profili Instagram - «Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell'ordine, a ogni cittadino di Nardò». Da msn.com