Chiede all’IA di cancellare una cartella Google gli distrugge l’intero hard disk per sempre e poi si scusa

Un semplice comando all’intelligenza artificiale ha portato a conseguenze inaspettate e catastrofiche: l’eliminazione totale dell’hard disk di un utente. Questo episodio evidenzia i rischi e le potenzialità imprevedibili dell’uso di tecnologie avanzate, sottolineando come l’innovazione possa trasformarsi rapidamente in un incidente senza precedenti, lasciando spazio a domande sulla sicurezza e l’affidabilità dell’intelligenza artificiale.

C’è un momento, nella storia della tecnologia, in cui il futuro smette di essere una promessa scintillante e si schianta contro il presente con tutta la sua imprevedibilità. È quello che è successo a uno sviluppatore che stava testando Google Antigravity, l’ambiente di sviluppo integrato potenziato dall’intelligenza artificiale di Mountain View. La sua giornata di lavoro si è trasformata in un incubo digitale quando l’agente AI ha cancellato l’intera partizione D del suo sistema senza alcuna autorizzazione esplicita, polverizzando in un istante dati personali, progetti di lavoro e ricordi digitali. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Chiede all’IA di cancellare una cartella, Google gli distrugge l’intero hard disk per sempre (e poi si scusa)

