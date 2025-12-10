Chi sono i finalisti di Sanremo Giovani 2025

I finalisti di Sanremo Giovani 2025 sono pronti a conquistare il palco che li porterà alla tanto attesa 73ª edizione del Festival di Sanremo. Dopo mesi di selezioni e prove, i talenti scelti si preparano a vivere un’esperienza unica, mentre il pubblico e gli addetti ai lavori attendono con entusiasmo di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti della musica italiana.

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina a grandi passi per i finalisti di Sanremo Giovani. Il talent show condotto da Gianluca Gazzoli in Seconda serata su Raidue ha vissuto ieri, martedì 9 dicembre, il proprio atto conclusivo con la semifinale che ha decretato i sei artisti che si giocheranno il passaggio al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte. I finalisti. I nomi dei sei artisti di Sanremo Giovani che approdano alla finalissima di domenica 14 dicembre sono quelli di Antonia con il brano 'Luoghi perduti', Angelica Bove con 'Mattone', Nicolò Filippucci con 'Laguna', Seltsam con 'Scusa mamma', Senza Cri con 'Spiagge' e Welo con 'Emigrato'.

