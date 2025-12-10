Chi l’ha visto? stasera la storia di Tatiana | gli altri casi della puntata di oggi

Stasera, su Rai 3 alle 21, torna 'Chi l’ha visto?' con Federica Sciarelli. La puntata di oggi, mercoledì 10 dicembre, dedica spazio alla storia di Tatiana e agli altri casi irrisolti, offrendo aggiornamenti e approfondimenti su persone scomparse e misteri ancora da chiarire.

(Adnkronos) – 'Chi l’ha visto?', con la conduzione di Federica Sciarelli, nella puntata in onda oggi mercoledì 10 dicembre, alle 21.20 su Rai 3, sarà in diretta da Nardò per la storia di Tatiana. La ragazza era scomparsa per 11 giorni prima di essere ritrovata nella soffitta dell’amico. Proprio quell'amico che, intervistato da Raffaella Griggi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 17 settembre 2025

Chi l’ha visto? Stasera 17 settembre il caso di Elena Vergari

Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 17 settembre 2025

Napoli Juventus 2-1 Stasera a parte Di Gregorio e Yildiz non ha funzionato nulla, né in campo né in panchina. L'assenza di una punta non ha funzionato ma non è stato l'unico motivo per cui abbiamo visto un dominio assoluto nel primo tempo. Fare risultato c Vai su X

Visto stasera su NowTv L'uomo che vendette la sua pelle (2020), della regista tunisina Kawthar ibn - facebook.com Vai su Facebook

Chi l’ha visto?, stasera la storia di Tatiana: gli altri casi della puntata di oggi - ’, con la conduzione di Federica Sciarelli, nella puntata in onda oggi mercoledì 10 dicembre, alle 21. Si legge su pianetagenoa1893.net