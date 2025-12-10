Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 10 dicembre 2025 su Rai 3
. Questa sera – mercoledì 10 dicembre 2025 – va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. La trasmissione sarà in diretta da Nardò per la storia di Tatiana. La ragazza era scomparsa per 11 giorni prima di essere ritrovata nella soffitta dell’amico. Proprio quell’amico che, intervistato da Raffaella Griggi, aveva detto: “Non le ho fatto del male. Spero che torni, ci manca a tutti”. Tutta l’Italia si era preoccupata insieme ai familiari per la sorte di questa giovane e ora ci si interroga su cosa sia successo in quei giorni. 🔗 Leggi su Tpi.it
Anticipazioni e notizie per la IX edizione del Premio OroItaly, un riconoscimento che celebra eccellenze imprenditoriali, artistiche e culturali della Campania e che quest’anno ha visto anche l’introduzione di un premio speciale dedicato ai giovani talenti. Vai su Facebook
La nuova puntata di #chilhavisto va in onda questa sera: si parla di #Tatiana, Domenico Manzo e #Liliana Resinovich. Vai su X
