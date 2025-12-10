Chi l’ha visto? la verità su Tatiana Tramacere | anticipazioni e i casi di stasera

Stasera, mercoledì 10 dicembre 2025, torna su Rai 3 un nuovo appuntamento con

Torna questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, un nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di inchiesta e servizio pubblico condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai 3. La puntata di oggi promette di essere una delle più seguite della stagione: al centro della diretta ci saranno nuove testimonianze sul caso di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa per undici giorni da Nardò e poi ritrovata nella mansarda di un amico. Ma non è tutto: nel corso della trasmissione spazio anche agli sviluppi sui casi di Domenico Manzo e Liliana Resinovich, due storie che continuano a sollevare domande e misteri. 🔗 Leggi su Tvzap.it