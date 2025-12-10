Chi l’ha Visto intervista Tatiana la ragazza scomparsa per 11 giorni e ritrovata nella soffitta dell’amico
A distanza di 11 giorni dalla sua scomparsa, Tatiana è stata ritrovata nella soffitta di un amico. La vicenda viene ripercorsa nella nuova puntata di Chi l’ha Visto?, il programma di Rai 3 che si occupa di casi di persone scomparse, condotto da Federica Sciarelli.
Federica Sciarelli, come ogni mercoledì, torna in prima serata su Rai 3 con una nuova puntata di Chi l’ha Visto?, il programma di approfondimento dedicato alle persone scomparse. Anticipazioni del 10 dicembre 2025. Al centro del nuovo appuntamento, la storia di Tatiana. La ragazza di Nardò che era scomparsa per 11 giorni prima di essere ritrovata nella soffitta dell’amico. Proprio quell’amico che, intervistato da Raffaella Griggi, aveva detto: “Non le ho fatto del male. Spero che torni, ci manca a tutti”. Tutta l’Italia si era preoccupata insieme ai familiari per la sorte di questa giovane e ora ci si interroga su cosa sia successo in quei giorni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Tatiana Tramacere chiude i profili social dopo gli insulti. Stasera a Chi L’Ha Visto: “Scusatemi tutti” - La 27enne leccese, scomparsa e ritrovata dopo undici giorni a casa di un amico, stasera sarà intervistata alla trasmissione 'Chi l’ha visto? Si legge su fanpage.it
