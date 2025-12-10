Chi è Romina Manzo | la figlia di Domenico è accusata di favoreggiamento per la scomparsa del padre
Romina Manzo, figlia di Domenico scomparso nel gennaio 2021, è stata accusata di favoreggiamento nell’ambito del caso. La prossima settimana si terrà la prima udienza, mentre sono coinvolti anche due amici per sequestro di persona in concorso. La vicenda torna sotto i riflettori di
A Chi l'ha visto si torna a parlare di Domenico Manzo, scomparso nel nulla l'8 gennaio 2021: mercoledì prossimo prima udienza per la figlia Romina, indagata per favoreggiamento, mentre due amici per sequestro di persona in concorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
