Chi è il veronese sul trono di Uomini e Donne
Edoardo Nestori, imprenditore veronese nel settore turistico, sta facendo parlare di sé su Uomini e Donne. Dalla gestione di appartamenti agli appuntamenti in tv, il suo percorso ha sorpreso molti, portandolo sul trono del famoso programma di incontri. Un cambiamento inaspettato che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media.
Chi l’avrebbe mai detto: dagli appartamenti agli appuntamenti. Edoardo Nestori, noto imprenditore veronese del settore turistico, ha deciso di passare momentaneamente dagli affitti brevi ai corteggiamenti televisivi. Da qualche giorno è infatti entrato nel cast della trasmissione di Canale 5. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Il veronese noto in città come presidente di Locatur, associazione dei locatori turistici, è in onda su Canale 5 al "Trono Over". #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook
Il posto fisso non è l’obiettivo principale, ecco le 5 priorità dei giovani ildifforme.it
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it