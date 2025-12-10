Chi è il veronese sul trono di Uomini e Donne

Edoardo Nestori, imprenditore veronese nel settore turistico, sta facendo parlare di sé su Uomini e Donne. Dalla gestione di appartamenti agli appuntamenti in tv, il suo percorso ha sorpreso molti, portandolo sul trono del famoso programma di incontri. Un cambiamento inaspettato che ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media.

Chi l’avrebbe mai detto: dagli appartamenti agli appuntamenti. Edoardo Nestori, noto imprenditore veronese del settore turistico, ha deciso di passare momentaneamente dagli affitti brevi ai corteggiamenti televisivi. Da qualche giorno è infatti entrato nel cast della trasmissione di Canale 5. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Il veronese noto in città come presidente di Locatur, associazione dei locatori turistici, è in onda su Canale 5 al "Trono Over". #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook