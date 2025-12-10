Chi è il marito di Sophie Kinsella Henry Wickham e chi sono i loro 5 figli

Henry Wickham, marito della celebre scrittrice Sophie Kinsella, è padre di cinque figli: Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella. La coppia, unita fin dai tempi dell’Università di Oxford, vive a Londra. Nonostante la notorietà della moglie, Henry mantiene una vita riservata, condividendo con lei un legame duraturo e una famiglia numerosa.

Henry Wickham  è il marito della scrittrice di bestseller  Sophie Kinsella. La coppia ha ben 5 figli, Freddy, Hugo, Oscar, Rex e Sybella, vivomo tutti a Londra e Sophie Kinsella e marito stanno insieme dai tempi dell’ Università di Oxford. Oggi la scrittrice purtroppo è morta, dopo una lunga malattia. Sophie Kinsella e il marito Henry Wickham si sono conosciuti ai tempi dell’Università, ad Oxford. In un’intervista la scrittrice di  I love shopping  ha raccontato di averlo conosciuto la prima sera che è uscita da universitaria, ad un concerto in cui lui cantava  Short People  di  Randy Newman. Kinsella è stata subito attratta dalla  bella voce di Wickham  che però quella sera ha dedicato la canzone ad un’altra ragazza presente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

