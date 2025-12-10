Cher sta per sposarsi con Alexander Edwards 40 anni più piccolo | la rivelazione del Mirror e la rabbia della cantante per le insinuazioni sul vero amore

Cher potrebbe convolare a nozze con Alexander Edwards, 40 anni più giovane, secondo quanto riportato dal tabloid The Mirror. La cantante e attrice avrebbe deciso di sposarsi, alimentando le speculazioni sul loro rapporto e sul vero amore tra i due. La notizia suscita curiosità e attese, mentre Cher reagisce alle insinuazioni sulla natura della loro relazione.

Cher convola a nozze? Forse sì. L’indiscrezione arriva da una fonte interna al tabloid The Mirror, che riporta la volontà della cantante e attrice di giurare amore eterno ad Alexander Edwards. I 40 anni di differenza d’età non sembrano essere un problema per i (probabili) futuri coniugi che, sempre secondo il tabloid inglese, avrebbero già individuato il periodo delle nozze: maggio 2026, in occasione del compleanno dell’artista. Per Cher, dunque, il matrimonio con Alexander sembra essere più di un’idea. Il produttore discografico sarebbe il terzo marito della cantante statunitense, dopo Sonny Bono e Gregg Allman. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cher sta per sposarsi con Alexander Edwards, 40 anni più piccolo”: la rivelazione del Mirror e la rabbia della cantante per le insinuazioni sul “vero amore”

Cher e Alexander pronti a un nuovo “sì” a maggio 2026 per l’80esimo compleanno della star? La leggenda della musica Cher ha un fidanzato molto più giovane: Alexander "AE" Edwards, 39 anni meno di lei, vicepresidente della casa discografica Def Jam Vai su Facebook

Cher pronta alle nozze con Alexander “AE” Edwards: tutta la verità sul matrimonio che sta incendiando il gossip - La cantante sarebbe pronta ed anche il suo compagno Alexander “AE” Edwards, 39 anni. Riporta blogdilifestyle.it