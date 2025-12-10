Cher si sposa chi è il fidanzato Alexander Edwards

Cher si sposa e il suo nuovo fidanzato, Alexander Edwards, suscita curiosità. Chi è questa figura che ha catturato l'attenzione della star? Conosciuto nel mondo dello spettacolo, Edwards entra nel centro dell'attenzione, alimentando speculazioni e interesse intorno alla coppia e alla loro relazione.

Chi è Alexander Edwards? Una domanda più che legittima, quando si parla di dive del calibro di Cher, figure che – nel bene e nel male – non smettono mai di far discutere. A maggior ragione quando entra in gioco la vita sentimentale di una star che, alla vigilia degli 80 anni, continua a sfidare stereotipi e aspettative con la disarmante naturalezza che l'ha resa un'icona. Dopo due matrimoni, due figli e una carriera che ha attraversato generazioni, Cher torna a far parlare di sé per un motivo preciso: il suo nuovo fidanzato, Alexander "AE" Edwards, di ben 40 anni più giovane. Ma chi è l'uomo che potrebbe diventare, secondo le indiscrezioni, il suo terzo marito? Cosa sappiamo su Alexander "AE" Edwards, il compagno di Cher.

