Cher a 80 anni sposa il fidanzato 39enne | Ai miei coetanei non piaccio i giovani non giudicano

A 80 anni, Cher sorprende ancora il pubblico annunciando il matrimonio con un fidanzato di 39 anni. Icona di Hollywood, la cantante e attrice si distingue non solo per il talento, ma anche per la sua energia e atteggiamento audace, sfidando le convenzioni e dimostrando che l’età è solo un numero.

Cher è una vera icona di Hollywood. E non solo per la sua bravura artistica, ma anche per la sua favolosa vitalità. Celebre è stata la sua risposta sul perché abbia scelto sempre fidanzati più giovani, ovvero "Quella della mia età sono tutti morti". Adesso arriva la notizia delle prossime nozze col suo compagno di 40 anni più giovane. Secondo quanto rivelato da fonti interne al tabloid britannico The Mirror, la cantante e il fidanzato Alexander Edwards, noto come AE, starebbero progettando di sposarsi in una data particolarmente simbolica: maggio 2026, in occasione dell'ottantesimo compleanno dell'artista.

