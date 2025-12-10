Checco Zalone voleva piacere alla sinistra così | la bordata di Valsecchi
L'articolo esplora il rapporto tra Checco Zalone e Pietro Valsecchi, evidenziando come Zalone abbia cercato di conquistare la sinistra e le dinamiche dietro il loro sodalizio professionale, tra successi e polemiche nel mondo della commedia italiana.
Per anni sono stati la coppia d'oro della commedia italiana: Pietro Valsecchi a produrre, fuori, e Checco Zalone a far ridere, sul set. Poi qualcosa tra i due si è rotto. Ed è lo stesso Valsecchi, in una lunga intervista al Corriere della Sera, a spiegare cos'ha portato alla loro rottura, con l'ultimo film a cui hanno lavorato insieme. Tolo tolo, nel 2020. Il primo di Checco da regista senza Gennaro Nunziante, il più "impegnato" e dolce-amaro, incentrato sul tema dell'immigrazione e da molti considerato un po' troppo buonista. "Luca (il vero nome di Checco Zalone, Luca Pasquale Medici, ndr ) non voleva più far ridere, ogni volta che gli mandavo un autore nuovo per affiancarlo lo snobbava. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
