Checco Zalone è ossessivo e attento ai soldi | parole durissime ecco chi le ha dette

L'articolo esplora le tensioni tra Pietro Valsecchi e Checco Zalone, evidenziando accuse dure riguardo al carattere e al comportamento del comico. La loro lunga collaborazione aveva rappresentato un successo nel panorama cinematografico italiano, ma recenti dichiarazioni hanno messo in discussione questo rapporto.

Il rapporto tra Pietro Valsecchi e Checco Zalone è stato a lungo una delle collaborazioni più fortunate del cinema italiano contemporaneo. Da quell’incontro casuale, nato grazie all’intuizione del figlio del produttore, sono arrivati film da record e un successo senza precedenti. Eppure, dietro le quinte, qualcosa si è incrinato fino a trasformare un sodalizio artistico nella storia di un allontanamento doloroso. In una recente intervista, Valsecchi ha tracciato un ritratto spiazzante del comico pugliese, usando parole nette che hanno inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico. Pietro Valsecchi fa un identikit di Checco Zalone poco lusinghiero: le sue parole. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - «Checco Zalone è ossessivo e attento ai soldi»: parole durissime, ecco chi le ha dette

“Con tutti i soldi che ti ho fatto guadagnare, ora te li faccio spendere.” Pietro Valsecchi racconta il lato più spigoloso di Checco Zalone e svela cosa si nasconde dietro il film Tolo Tolo. Una vendetta poetica da 24 milioni di euro e un’ossessione mai davvero sup - facebook.com Vai su Facebook

Pietro Valsecchi: «Checco Zalone? Qualcosa tra noi si è rotto. Mi ha fatto spendere 24 milioni come vendetta per i guadagni che mi ha fatto fare» - Al Corriere racconta di quando ha incontrato per strada un bellissimo ragazzino biondo e gli ha proposto di fare un provino: ... Da msn.com