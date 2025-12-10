Che vergogna gli ascolti della semifinale del Grande Fratello | flop totale mai così bassi Ventura rischia?

La semifinale del Grande Fratello 2025 ha registrato ascolti incredibilmente bassi, segnando un flop mai visto prima. Un risultato che solleva dubbi sul futuro del programma e sulla sua capacità di mantenere l'interesse del pubblico, mettendo in discussione anche la permanenza di Ventura alla guida del reality.

La semifinale del Grande Fratello 2025 doveva essere uno dei momenti clou della stagione, e invece si è trasformata in un vero disastro televisivo. Mentre su Rai 1 Sandokan continuava a macinare risultati più che soddisfacenti, Canale 5 si è ritrovata a fare i conti con numeri che definire deludenti è poco. E a pagare il prezzo più alto è proprio il reality di punta di Mediaset, quest'anno affidato a Simona Ventura. Il pubblico sembra aver voltato le spalle alla casa più spiata d'Italia e il risultato è un record negativo che fa tremare i vertici.

